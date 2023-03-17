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Вук Еремич: Сербия и Азербайджан будут продолжать сотрудничество на международных платформах

Вук Еремич: Сербия и Азербайджан будут продолжать сотрудничество на международных платформах Сербия и Азербайджан будут продолжать сотрудничать в рамках международных организаций.
Внешняя политика
17 марта 2023 г. 14:13
Вук Еремич: Сербия и Азербайджан будут продолжать сотрудничество на международных платформах

Сербия и Азербайджан будут продолжать сотрудничать в рамках международных организаций.

Как передает Report, об этом заявил экс-министр иностранных дел Сербии Вук Еремич, который председательствовал на Генеральной Ассамблее ООН в 2012 году, на YouTube-канале IDDTalks Института развития и дипломатии университета ADA.

По его словам, две страны уже имеют хорошие взаимоотношения и поддерживают друг друга по критическим и важным вопросам, в частности, таким, как суверенитет и территориальная целостность.

"Хотя Сербия и не является страной-членом Движения неприсоединения, но мы участвовали, помогали в первоначальном формировании этой организации", - сказал он, добавив, что две страны будут продолжать поддерживать взаимоотношения в рамках крупных международных организаций, таких как ДН.

Экс-министр Сербии также подчеркнул значимость X Глобального Бакинского форума, в котором он принимал участие. "Это был очень интересный форум, и очевидно, что за десять лет своего существования он накопил коллективную мудрость и значимость", - сказал он.

По словам Еремича, форум был действительно важным событием с серьезной повесткой дня.

"Одним из самых интересных тем было обсуждение кризиса мультилатерализма, роль движения неприсоединения в 21 веке,... а также роль Азербайджана в качестве председателя этой организации", - сказал В.Еремич, выразив уверенность, что эта концепция будет весьма востребована в нынешнем веке.

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Версия на азербайджанском языке Vuk Yeremiç: “Serbiya və Azərbaycan beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı davam etdirəcək”
Версия на английском языке Vuk Jeremic: Serbia and Azerbaijan to continue co-op on int’l platforms

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