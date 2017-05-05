Генсек Всемирной туристической организации: Азербайджан - это страна, которая обладает значением в мире

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня мир живет в интересное и тяжелое время, когда перед людьми встает необходимость совместно отвечать на вызовы.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный cекретарь Всемирной туристической организации Талеб Рифаи на церемонии открытия IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

"Азербайджан - это страна, которая обладает значением в мире. Каждый может убедиться в этом. Азербайджанский народ - искренний народ, я считаю президента Ильхама Алиева счастливым", - заявил Т. Рифаи.

По его словам, сегодня перед людьми стоит задача идти совместно вперед к миру.

"Мы живем в интересное и тяжелое время, когда необходимо отвечать совместно на вызовы терроризма, борьбы за права человека, равенства, различия людей и мнений", - отметил генеральный секретарь организации.

Он особо подчеркнул, что перед миром стоит задача в первую очередь обеспечить вопрос прав человека.

"Я очень рад, что мы собрались здесь и стремимся показать, что в мире сегодня зависят друг от друга. Необходимо решать мировые проблемы совместно, другого пути у нас нет. Мы должны понимать ответственность друг перед другом", - добавил Т. Рифаи.