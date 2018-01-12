Вступило в силу изменение о выдаче многоразовой электронной визы посредством системы ASAN Viza

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане посредством системы ASAN Viza будут выдаваться многоразовые электронные визы.

Как сообщает Report, это отражено в подписанном президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в Миграционный кодекс.

Согласно пункту 1 действующей до сих пор статьи 38 (электронные визы) кодекса, приезжающие в Азербайджан иностранцы и лица без гражданства могут получить электронную визу посредством системы ASAN Viza. В полученной в электронной форме однократной визе определен срок пребывания в стране до 30 дней. Согласно новому пункту в многократной визе устанавливается срок пребывания 90 дней.

Кроме того, президент подписал закон о внесении изменений в закон "О туризме".

Согласно изменению, теперь в Азербайджане обращение для получения электронной визы в ускоренной форме будет рассматриваться не дольше 3 часов.

Согласно пункту 7-1.16 закона (туристическая виза) обращение в связи с электронной визой рассматривается не более чем в течение трех дней, при отсутствии причин для отказа, виза документируется и отсылается на электронную почту обратившегося. При отказе от выдачи визы, на электронную почту обратившегося отсылается информация об отказе. Согласно дополнению в пункт, для получения электронной визы в ускоренной форме обращение будет рассматриваться не дольше 3 часов.