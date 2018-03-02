Врио главы Дагестана намерен посетить Азербайджан

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Временно исполняющий обязанности (врио) главы Дагестана Владимир Васильев в скором времени планирует посетить Азербайджан.
Как передает Report со ссылкой на "Москва-Баку", об этом сообщил В.Васильев после послания президента России Федеральному Собранию, которое прошло в Центральном Манеже.
"Вот скоро приеду в Азербайджан – там и наговоримся", - сказал В.Васильев.
Отметим, что Владимир Васильев был назначен врио главы Республики Дагестан 3 октября 2017 года. До этого данный пост занимал Рамазан Абдулатипов.
Данный визит будет первой официальной поездкой Васильева в Азербайджан на посту врио главы Дагестана.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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