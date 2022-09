Временный поверенный в делах Великобритании в Азербайджане Филип Барклай опубликовал видео в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Как передает Report, видео поделилось посольство Великобритании в Азербайджане в Twitter.

"Смерть Ее Величества королевы - это момент глубокой скорби. Эта утрата будет глубоко ощутима бесчисленному количеству людей по всему миру", - сказал он.