Временный поверенный Молдовы: Мы благодарны президенту и народу Азербайджана за помощь

Молдова благодарит Азербайджан за отправку гуманитарной помощи для украинских беженцев.

Молдова благодарит Азербайджан за отправку гуманитарной помощи для украинских беженцев.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Молдовы в Азербайджане Николай Кожухарь.

"Сегодня знаменательный день для нас - дружеская нам страна Азербайджан помогает Молдове в этот нелегкий период. Многие граждане Украины переместились через Молдову в другие страны, но на данный момент около 100 тысяч украинцев временно проживают на территории Молдовы, что составляет приблизительно 4% от общего числа населения самой страны.

Мы благодарны дружескому Азербайджану и президенту страны Ильхаму Алиеву за помощь", - заявил временный поверенный.

Напомним, правительство Азербайджана сегодня направило очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев, въехавших на территорию Молдовы в результате кризиса в Украине. Груз состоит из медикаментов и принадлежностей для оказания срочной и неотложной медицинской помощи.