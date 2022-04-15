Временный поверенный Молдовы: Мы благодарны президенту и народу Азербайджана за помощь

Молдова благодарит Азербайджан за отправку гуманитарной помощи для украинских беженцев.
Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Молдовы в Азербайджане Николай Кожухарь.
"Сегодня знаменательный день для нас - дружеская нам страна Азербайджан помогает Молдове в этот нелегкий период. Многие граждане Украины переместились через Молдову в другие страны, но на данный момент около 100 тысяч украинцев временно проживают на территории Молдовы, что составляет приблизительно 4% от общего числа населения самой страны.
Мы благодарны дружескому Азербайджану и президенту страны Ильхаму Алиеву за помощь", - заявил временный поверенный.
Напомним, правительство Азербайджана сегодня направило очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев, въехавших на территорию Молдовы в результате кризиса в Украине. Груз состоит из медикаментов и принадлежностей для оказания срочной и неотложной медицинской помощи.