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Временный поверенный Молдовы: Мы благодарны президенту и народу Азербайджана за помощь

Временный поверенный Молдовы: Мы благодарны президенту и народу Азербайджана за помощь Молдова благодарит Азербайджан за отправку гуманитарной помощи для украинских беженцев.
Внешняя политика
15 апреля 2022 г. 09:52
Временный поверенный Молдовы: Мы благодарны президенту и народу Азербайджана за помощь

Молдова благодарит Азербайджан за отправку гуманитарной помощи для украинских беженцев.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Молдовы в Азербайджане Николай Кожухарь.

"Сегодня знаменательный день для нас - дружеская нам страна Азербайджан помогает Молдове в этот нелегкий период. Многие граждане Украины переместились через Молдову в другие страны, но на данный момент около 100 тысяч украинцев временно проживают на территории Молдовы, что составляет приблизительно 4% от общего числа населения самой страны.

Мы благодарны дружескому Азербайджану и президенту страны Ильхаму Алиеву за помощь", - заявил временный поверенный.

Напомним, правительство Азербайджана сегодня направило очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев, въехавших на территорию Молдовы в результате кризиса в Украине. Груз состоит из медикаментов и принадлежностей для оказания срочной и неотложной медицинской помощи.

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Версия на английском языке Chargé d'Affaires: Moldova grateful to president, people of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Moldova humanitar yardıma görə Azərbaycan Prezidentinə və xalqına təşəkkür edib

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