Впервые семьи пропавших без вести из Азербайджана были приняты в ООН

Представители Общественного объединения "Семьи пропавших без вести Карабаха" 28 августа провели встречу в Женеве с Секретариатом комитета по насильственным исчезновениям (CED - Committee on Enforced Disappearances) Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Как сообщает Report, на встрече председатель Объединения Кёнюль Бехбудова отметила, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана без вести пропали 3 990 граждан, из которых 6 человек исчезли во время 44-дневной войны 2020 года. Среди пропавших - 71 ребенок, 284 женщины и 316 пожилых людей.

Она также обратилась к ООН и Международному Комитету Красного Креста (МККК) с призывом активизировать усилия для установления судьбы пропавших без вести граждан Азербайджана и потребовать от Армении предоставить соответствующую информацию.

"Более 30 лет Армения не раскрывает данные о пропавших без вести. В августе 2023 года мы направили обращения Генсеку ООН, руководителям Генассамблеи и Совета по правам человека, Верховному комиссару по правам человека с просьбой снова потребовать от Армении предоставить информацию о судьбе наших граждан и места массовых захоронений. Ответа мы так и не получили. Требования международного гуманитарного права и Женевских конвенций однозначно закрепляют право семей пропавших без вести знать судьбу своих близких. Мы настаиваем на том, чтобы это право было соблюдено", - подчеркнула Бехбудова.

Бехбудова также сообщила, что ее отец скончался за день до этой встречи, так и не дождавшись вестей о сыне, пропавшем в Зангилане в 1992 году. "Я покинула церемонию его похорон, чтобы прийти сюда и попросить помощи в установлении судьбы моего брата. Это было самое большое желание моего отца. Как и тысячи других семей, он ждал новостей до последнего дня", - рассказала она.

На встрече также выступили матери, супруги и близкие других пропавших без вести - Эльмира Дадашова, Махуру Шахин, Фарида Джаббарова, Рейхан Джаниева, Парвана Мамедова и другие. Они отметили, что в Армении до сих пор никто не понес ответственности за военные преступления против азербайджанцев, а виновные в разные годы представлялись как "герои".

Члены семей напомнили, что за последние пять лет на освобожденных территориях было выявлено 28 массовых захоронений, что свидетельствует о массовых убийствах, бесчеловечном обращении и попытках скрыть следы преступлений. В Первой Карабахской войне целые семьи исчезали бесследно - только в 61 семье пропало от 2 до 7 человек, и до сих пор неизвестно, что с ними случилось.

Участники встречи потребовали, чтобы Армения предоставила карты массовых захоронений. При этом они выразили сомнения в том, что МККК сможет сообщить новости о судьбе их близких.

Семьи пропавших также указали на необходимость создания института специального докладчика ООН по делам пропавших без вести.

Представители Секретариатом комитета по насильственным исчезновениям УВКПЧ ООН Габриэла Гузман и Альбан Профетт Палласко заявили, что все обращения и обсуждения внесены в протокол.

Отметим, что это первый случай рассмотрения обращений Общественного объединения "Семьи пропавших без вести Карабаха" на уровне ООН.