Впервые пройдут трехсторонние политические консультации между МИД Азербайджана, Украины и Турции

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Украины.

Об этом Report сообщили в МИД.

С азербайджанской стороны политические консультации возглавил замминистра иностранных дел Халаф Халафов, а с украинской - заместитель главы МИД Василий Боднар.

Поприветствовав украинскую делегацию, Х.Халафов заявил, что периодическое проведение политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран полезно с точки зрения еще большего развития связей.

Заявив, что Азербайджан и Украина являются стратегическими партнерами, Х.Халафов особо отметил о заинтересованности нашей страны в углублении сотрудничества во всех сферах.

Выразив удовлетворение пребыванием в нашей стране, В.Боднар заявил о важности для Украины укрепления стратегического партнерства с Азербайджаном, а также обеспечения региональной безопасности.

В этой связи, он выразил уверенность в том, что впервые проводимые между МИД Азербайджана, Украины и Турции политические консультации сыграют большую роль. Стороны подчеркнули, что проводимый на уровне глав Азербайджана и Украины политический диалог даст толчок динамичному развитию связей.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о переговорном процессе, проводимом при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.