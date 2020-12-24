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Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"

Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года" Опрошенные журналом "Национальная оборона" эксперты в сфере обороны и национальной безопасности считают президента Азербайджана Ильхама Алиева "политиком года"
Внешняя политика
24 декабря 2020 г. 18:24
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Ильхам Алиев

"Опрошенные журналом "Национальная оборона" эксперты в сфере обороны и национальной безопасности считают президента Азербайджана Ильхама Алиева "политиком года"".

Как сообщает российское бюро Report, об этом на своей странице в "Телеграмм" поделился российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Такое мнение основано на итогах второй Карабахской войны, в ходе которой Ильхам Алиев как глава государства, дипломат и Верховный главнокомандующий сумел добиться военной и геополитической победы, принудил Армению к капитуляции и восстановил территориальную целостность Азербайджана", - написал Коротченко.

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