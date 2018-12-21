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    В Страсбурге прошел форум "Азербайджанская женщина - 100 лет"

    Страсбург. 21 декабря. REPORT.AZ/ При организации молодежного движения "CAVAN", при поддержке Молодежного фонда Азербайджана во французском Страсбурге состоялся форум "Азербайджанская женщина - 100 лет".

    Как сообщает западно-европейское бюро Report, в форуме приняли участие азербайджанцы, проживающие за рубежом, а также представители Италии, Польши, Германии, Франции, Украины, России, Турции и Кыргызстана.

    Выступая на форуме, заместитель директора молодежного движения "CAVAN" Мурад Агабейли рассказал о важности и целях форума. Исполнительный директор Европейского молодежного центра Тина Мулчаки отметила важность предоставления женщинам права голосовать в Азербайджане раньше чем в большинстве европейских стран.

    Позже мероприятие продолжилось панельными дискуссиями и было посвящено теме "Азербайджанская женщина - 100 лет".

    Форум длился 2 дня.

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