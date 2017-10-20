Во Франции отметили 25-летний юбилей “Парижского дома Азербайджана”

© "Report"

Париж. 20 октября. REPORT.AZ/ В столице Франции отметили 25-летний юбилей “Парижского дома Азербайджана”.

Как передает французское бюро Report, на приеме в честь этого события приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, президент Ассоциации друзей Азербайджана, Жан-Франсуа Мансел, ряд французских политических, культурных деятелей и деятелей искусства, а также проживающие в этой стране азербайджанцы.

Генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана, президент “Парижского дома Азербайджана” Мирвари Фаталиева отметила, что главная цель “Парижского дома Азербайджана”– это популяризация Азербайджан во Франции, пропаганда культуры, истории и правды про Азербайджан. “Парижский дом Азербайджана” также собирает вместе соотечественников, консолидирует их вокруг единого общества и помогает им как может.

Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев поприветствовал успехи, достигнутые “Парижским домом Азербайджана” по сегодняшний день. Он отметил проекты “Парижского дома Азербайджана” в том числе доведение до французской общественности правды об оккупации Карабаха, популяризация азербайджанской культуры и искусства во Франции. Посольство высоко оценило и впредь будет ценить успешную деятельность Дома.

Президент Ассоциации друзей Азербайджана Жан-Франсуа Мансел поздравил “Парижский Дом Азербайджана” с 25-летним юбилеем и подробно рассказал о достигнутых успехах Азербайджана.

В художественной части мероприятия талантливые музыканты исполнили произведения классической музыки.

Вюсаля Исметгызы