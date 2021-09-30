Внесены изменения в состав межправкомиссии между Азербайджаном и Чехией

15:15 Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение о составе смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правите

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в состав смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Чехии.

Как сообщает Report, согласно документу, в состав комиссии введен председатель правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны. Из ее состава выведены зампредседателя Центрального банка, замминистра по чрезвычайным ситуациям и замминистра финансов Азербайджана.

Министерству иностранных дел страны поручено направить уведомление Чешской Республике об этом.