Владимир Дорохин: Мне довелось стать свидетелем и участником многих важных событий, приведших к расширению партнерства России и Азербайджана

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Я приехал в Азербайджан почти девять лет тому назад с четкой политической инструкцией – всецело укреплять отношения с Азербайджаном. Выполнять это поручение было не трудно. Передо мною были открытые двери. Азербайджан стремился к тому же самому, что и Россия – к укреплению наших отношений". Как сообщает Report, об этом говорится в обращении посла России в Азербайджане Владимира Дорохина, завершившего свою дипмиссию в этой стране.

Накануне, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении В. Дорохина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане.

"За истекшие годы мне довелось стать свидетелем и участником многих важных событий, результатом которых стало расширение российско-азербайджанского партнерства, основанного на принципах абсолютного уважения суверенитета друг друга, невмешательства и баланса интересов. Мы научились лучше понимать друг друга, ценить все хорошее, что было в наших отношениях в прошлом и выстраивать сотрудничество в соответствии с новыми требованиями времени. Добрый характер российско-азербайджанского взаимодействия смогли почувствовать на себе миллионы людей.

Хочу поблагодарить азербайджанцев за их постоянный интерес к работе посольства и моей лично. Этот интерес всегда был дружеским. Сейчас я лучше понимаю, что по-другому и быть не могло. Курс на укрепление отношений с Россией имеет широкую базу в Азербайджане", - говорится в обращении посла.

"У нас во многом разные политические интересы. И, тем не менее, мы научились ладить друг с другом.

Хочу верить, что накопленный опыт будет и дальше использоваться в интересах двух стран и народов, несмотря на все сложности и новые вызовы. Заверяю вас, что Россия будет стремиться именно к этому всегда, ведь у нас нет большего интереса, чем иметь на своих южных границах стабильный, предсказуемый и процветающий Азербайджан", - отметил В. Дорохин.