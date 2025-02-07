Владанка Андреева: Решение глобальных проблем требует продолжения многостороннего диалога

Решение глобальных проблем требует продолжения многостороннего диалога, в том числе на всех доступных платформах.

Решение глобальных проблем требует продолжения многостороннего диалога, в том числе на всех доступных платформах.

Как сообщает Report, об этом постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила на приеме, посвященном предстоящему Глобальному Бакинскому форуму.

"Сегодня мир другой. На фоне постоянного меняющейся глобальной геополитики, мы должны придерживаться тех принципов, которые объединяют всех нас: солидарность, гуманность, уважение к международному праву", - сказала она.

Андреева подчеркнула, что находится в Азербайджане уже почти четыре года и всегда придавала большое значение Бакинскому форуму.

"Ряд руководящих лиц, глав агентств ООН вновь присоединятся к нам в марте этого года. Хочу еще раз подчеркнуть важность подобных платформ, о чем свидетельствует и программа мероприятия. В нынешней ситуации мы можем превратить кризис в возможность", - сказала она.

Отметим, Глобальный Бакинский форум в этом году пройдет пройдет 13-15 марта.