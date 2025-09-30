Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Владанка Андреева: Молодежь может стать решающей силой глобальных преобразований

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 11:44
    Владанка Андреева: Молодежь может стать решающей силой глобальных преобразований

    ООН остается приверженной повсеместной поддержке молодежи, которая может стать решающей силой глобальных преобразований.

    Как передает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, выступая на Молодежном климатическом форуме в рамках Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

    "Молодежь, благодаря своим способностям, креативности, целеустремленности и дальновидности, действительно может стать решающей силой для глобальных преобразований. Организация Объединенных Наций по всему миру, государства-члены ООН, мои коллеги и я здесь, в Азербайджане, твердо стоим на вашей стороне. Мы стремимся поддерживать молодежное лидерство, усиливать голос молодежи всеми возможными способами и обеспечивать, чтобы молодые люди были равноправными партнерами в поиске решений для устойчивого, зеленого и справедливого будущего", - отметила Андреева.

    По ее словам, климатические изменения представляют серьезный вызов и требуют нового подхода и свежего видения, которым обладает молодежь.

