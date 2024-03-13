Вике-Фрейберга: В Азербайджане за последние несколько лет произошли значительные изменения

В Азербайджане, за последние несколько лет произошли значительные изменения, которые мы хотим, чтобы развивался мир.

В Азербайджане за последние несколько лет произошли значительные изменения.

Как сообщает Report, об этом Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила на пресс-конференции, посвященной XI Глобальному Бакинскому форуму, который пройдет в столице Азербайджана с 14 по 16 марта.

"Завтра состоится открытие XI Глобального Бакинского форума, основной темой которого станет "Налаживание разрушенного мира". Мир, в котором мы живем, действительно расколот во многих отношениях. В то же время здесь, в Азербайджане, за последние несколько лет произошли значительные изменения, именно в том направлении, в котором мы хотим, чтобы развивался мир, а именно в разрешении замороженных конфликтов и в установлении мира", - заявила Вайра Вике-Фрейберга, напомнив, что Баку и Ереван находятся в процессе переговоров по заключению мирного договора.

По ее словам, на Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви, примут участие более 400 гостей из 67 стран.