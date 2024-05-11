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В Культурном центре Азербайджана в Берлине прошла первая молодежная конференция

В Культурном центре Азербайджана в Берлине прошла первая молодежная конференция В Культурном центре Азербайджана в Берлине прошла первая молодежная конференция.
Внешняя политика
11 мая 2024 г. 17:26
В Культурном центре Азербайджана в Берлине прошла первая молодежная конференция

В Культурном центре Азербайджана в Берлине прошла первая молодежная конференция.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Германии Насими Агаев написал на своей странице в соцсети "X".

"Рады принять у себя первую в истории молодежную конференцию в Культурном центре Азербайджана в Берлине, посвященную годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и проводимую в партнерстве с
Фондом молодежи Азербайджана и Платформой азербайджанских студентов и выпускников. Гордимся нашей патриотично настроенной молодежью", - говорится в публикации посла.

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Версия на английском языке First youth conference held at Azerbaijan's Cultural Center in Berlin

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