В Культурном центре Азербайджана в Берлине прошла первая молодежная конференция.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Германии Насими Агаев написал на своей странице в соцсети "X".

"Рады принять у себя первую в истории молодежную конференцию в Культурном центре Азербайджана в Берлине, посвященную годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и проводимую в партнерстве с

Фондом молодежи Азербайджана и Платформой азербайджанских студентов и выпускников. Гордимся нашей патриотично настроенной молодежью", - говорится в публикации посла.