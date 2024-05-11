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В Алматы cостоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении

В Алматы cостоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении В Алматы продолжились переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.
Внешняя политика
11 мая 2024 г. 14:00
В Алматы cостоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении

10-11 мая в Алматы состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам встречи в Алматы.

Министры поприветствовали прогресс по делимитации, а также договоренности, достигнутые в данном направлении. Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношениях между Азербайджаном и Арменией. Стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия.

В ходе визита министры встретились с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу как отдельно, так и в трехстороннем формате.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность казахстанской стороне за проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией.

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