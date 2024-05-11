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Аль-Малик: Фонд Гейдара Алиева достоин поздравлений за завоеванные за короткое время достижения

Аль-Малик: Фонд Гейдара Алиева достоин поздравлений за завоеванные за короткое время достижения Фонд Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента, первой леди, посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой поставил перед собой благородные цели.
Внешняя политика
11 мая 2024 г. 15:29
Аль-Малик: Фонд Гейдара Алиева достоин поздравлений за завоеванные за короткое время достижения

Фонд Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента, первой леди, посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой поставил перед собой благородные цели.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик заявил во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".

Подчеркнув, что Фонд взял на себя благоустройство и обновление как города Шуша, так и других мест Карабаха, генеральный директор сказал: "Мы являемся свидетелями того, что эти работы повсеместно приобрели размах. Этот образцовый Фонд достоин поздравлений за достижения, которых он добился за короткое время".

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Версия на английском языке Salim bin Mohammed AlMalik: Heydar Aliyev Foundation deserves congratulations for success it has achieved in such a short time span
Версия на азербайджанском языке Salim bin Məhəmməd əl-Malik: Heydər Əliyev Fondu qısa vaxt ərzində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə təbrikəlayiqdir

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