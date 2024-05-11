Аль-Малик: Фонд Гейдара Алиева достоин поздравлений за завоеванные за короткое время достижения

Фонд Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента, первой леди, посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой поставил перед собой благородные цели.

Фонд Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента, первой леди, посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой поставил перед собой благородные цели.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик заявил во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".

Подчеркнув, что Фонд взял на себя благоустройство и обновление как города Шуша, так и других мест Карабаха, генеральный директор сказал: "Мы являемся свидетелями того, что эти работы повсеместно приобрели размах. Этот образцовый Фонд достоин поздравлений за достижения, которых он добился за короткое время".