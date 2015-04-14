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    ​Вице-спикер Милли Меджлиса: Проекты TANAP и TAP расширят возможности выхода Азербайджана к энергоисточникам европейских стран

    Валех Алескеров встретился с представителями известных израильских СМИ

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Вице-спикер, председатель парламентского комитета природных ресурсов, энергетики и экологии Валех Алескеров встретился с находящимися в Азербайджане представителями известных израильских СМИ.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе парламента.

    В.Алескеров проинформировал гостей о структуре парламента, деятельности возглавляемого им комитета, принятых документах.

    Вице-спикер поставил израильских журналистов в известность об осуществляемых в Азербайджане политических, экономических и культурных реформах, отметил роль страны в вопросах энергобезопасности в Европе.

    Касаясь проектов TANAP и TAP, зампред парламента заявил, что данные проекты расширят возможности выхода Азербайджана к энергоисточникам европейских стран, послужат развитию соседних государств.

    В свою очередь, журналисты затронули нынешнее положение двусторонних отношений, отметили важность укрепления связей. Была внесена ясность в интересующие их вопросы.

    На встрече коснулись проводимых в Азербайджане значимых мероприятий, в том числе I Европейских игр, затронули успехи Азербайджана и проводимые реформы.  

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