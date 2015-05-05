Вице-спикер: Локомотивом развития Азербайджана сегодня является молодежь

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан сегодня успешно реализует молодежную политику, основы которой в свое время были заложены Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра спорта и молодежи Интигам Бабаев на слушаниях Комитета социальной политики парламента на тему "Гейдар Алиев и законодательство в сфере молодежной политики Азербайджана".

"Гейдар Алиев, являющийся основоположником азербайджанской государственности, уделял большое внимание вопросам развития молодежи", - заявил он.

Замминистра особо отметил, что за годы независимости Милли Меджлисом было принято 20 нормативно-правовых актов в сфере молодежной политики.

"Сегодня в республике успешно реализуется ряд различных проектов и программ, направленных на социальное обеспечение и развитие молодежи", - заявила в свою очередь вице-спикер парламента Бахар Мурадова.

Она подчеркнула, что развитие Азербайджана непосредственно сказывается на всем регионе.

"Положительные изменения, происходящие сегодня в Азербайджане, имеют крайнюю важность не только для республики, но и для всего региона в целом. Развитие Азербайджана способствует укреплению стабильности и процветанию всего региона", - сказала вице-спикер.

"Локомотивом развития республики является наша молодежь. Будущее Азербайджана в надежных руках", - резюмировала она.