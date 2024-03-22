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Вице-президент Турции поздравил Мехрибан Алиеву

Вице-президент Турции поздравил Мехрибан Алиеву Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Внешняя политика
22 марта 2024 г. 16:30
Вице-президент Турции поздравил Мехрибан Алиеву

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая Мехрибан ханым,

От имени турецкого народа и от себя лично с самыми искренними чувствами поздравляю Ваше превосходительство и братский азербайджанский народ по случаю Новруза - праздника надежд, обновления и солидарности, который тысячелетиями является нашей общей традицией.

С надеждой на то, что мы вместе будем нести любовь, единство и братство, являющиеся символом Новруза, за пределы наших стран и регионов, желаю Вашему превосходительству здоровья, счастья и успехов, а дружественному и братскому азербайджанскому народу - благополучного года".

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Версия на английском языке Vice President of Türkiye congratulates Mehriban Aliyeva
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanı təbrik edib

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