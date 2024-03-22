Вице-президент Турции поздравил Мехрибан Алиеву

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая Мехрибан ханым,

От имени турецкого народа и от себя лично с самыми искренними чувствами поздравляю Ваше превосходительство и братский азербайджанский народ по случаю Новруза - праздника надежд, обновления и солидарности, который тысячелетиями является нашей общей традицией.

С надеждой на то, что мы вместе будем нести любовь, единство и братство, являющиеся символом Новруза, за пределы наших стран и регионов, желаю Вашему превосходительству здоровья, счастья и успехов, а дружественному и братскому азербайджанскому народу - благополучного года".