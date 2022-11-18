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Вице-президент Турции об антиазербайджанской резолюции Сената Франции

Вице-президент Турции об антиазербайджанской резолюции Сената Франции Многим известна роль Турции в событиях в Карабахе.
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 13:52
Вице-президент Турции об антиазербайджанской резолюции Сената Франции
Фуат Октай

Многим известна роль Турции в событиях в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Он отметил, что Баку и Анкара пытаются применять принцип "одна нация, два государства" во всех сферах: "Франция требует, чтобы азербайджанские солдаты покинули территории, которые она считает армянскими. В настоящее время проводятся серьезные работы в Шуше, Физули. Это оккупированные 30 лет назад азербайджанские земли. Села там полностью разрушены".

По его словам, тот факт, что армяне не поселились в Карабахе, указывает на то, что эти земли не принадлежат им: "Франция же утверждает, что эти территории принадлежат Армении".

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Версия на английском языке Turkish vice-president comments on resolution adopted by French Parliament against Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti Fransa Senatının Azərbaycanla bağlı qətnaməsinə münasibət bildirib

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