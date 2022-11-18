Вице-президент Турции об антиазербайджанской резолюции Сената Франции

Многим известна роль Турции в событиях в Карабахе.

Многим известна роль Турции в событиях в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Он отметил, что Баку и Анкара пытаются применять принцип "одна нация, два государства" во всех сферах: "Франция требует, чтобы азербайджанские солдаты покинули территории, которые она считает армянскими. В настоящее время проводятся серьезные работы в Шуше, Физули. Это оккупированные 30 лет назад азербайджанские земли. Села там полностью разрушены".

По его словам, тот факт, что армяне не поселились в Карабахе, указывает на то, что эти земли не принадлежат им: "Франция же утверждает, что эти территории принадлежат Армении".