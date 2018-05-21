Вице-президент ПА ОБСЕ назвал санкции ПАСЕ в отношении Самеда Сеидова необоснованными

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "Санкции в отношении руководителя азербайджанской делегации в ПАСЕ Самеда Сеидова не опираются ни на какие основания и необъективны".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-президент ПА ОБСЕ, глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев.

По его словам, этот шаг структуры направлен против Азербайджана:

"Потому что нет конкретных доказательств, что лично Самед Сеидов причастен к этому коррупционному вопросу. Сам доклад полон противоречий. Отчет полностью посвящен Азербайджану. Это, безусловно, прискорбно и вызывает сожаление. Я думаю, ПАСЕ ни при каких обстоятельств не должна принижать свои высшие ценности. Не следует особо выбирать страну и по какому-то заказу предпринимать против нее подобный шаг".

Вице-президент ПА ОБСЕ отметил, что несмотря на все это, выход Азербайджана из Совета Европы был бы неверным шагом:

"Потому что Азербайджан один из самых активных членов структуры. Кроме того, Азербайджан одна из стран, которая всегда уважительно относится к принципам и ценностям Совета Европы и ее Парламентской Ассамблеи. У Азербайджана нет и не может быть намерения пересматривать свои решения, выходить из ПАСЕ под давлением, по желанию и провокации каких-то кругов. Возможно, кто-то делает такие попытки. Основные коварные планы за подобными проектами в том, чтобы испортить отношения между Азербайджаном и Европой, нанести определенный урон сотрудничеству с Европой. Надо учитывать, что сегодня Азербайджан основной торговый партнер стран Евросоюза, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Реализуются такие проекты, как TAP, TANAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. При таком раскладе всем понятно, кто заинтересован в грязных делах против Азербайджана".

А.Гулиев отметил, что не считает правильным и отставку С.Сеидова:

"Это, в целом, несправедливое, необъективное решение. Преднамеренную смену состава делегации и ее руководителя я считаю неправильной с моральной точки зрения. Однако с политической точки зрения ситуацию и подход должен определять Самед Сеидов и правительство Азербайджана, принять решение в соответствии с положением. По моему мнению, исключительно с моральной точки зрения, это несправедливость по отношению в Самеду Сеидову, и видя эту несправедливость, неверно отстранять его от руководства делегацией. Однако политическое решение примут Самед Сеидов и руководство".