 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Венецианская комиссия даст оценку поправкам в Конституцию Азербайджана

    Бюро ПАСЕ приняло в связи с этим соответствующее решение

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Бюро ПАСЕ приняло решение попросить Венецианскую комиссию оценить поправки в Конституцию Азербайджана, которые будут рассматриваться на референдуме 26 сентября.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, уставной орган ПАСЕ принял решение на своем заседании в Париже попросить Венецианскую комиссию оценить поправки в Конституцию Азербайджана.

    При этом, не сообщается, когда именно Венецианская комиссия займется оценкой соответствия поправок международным нормам. В Ассамблеи добавили, что Бюро приняло решение создать подкомиссию с участием представителей основных политических групп, а также докладчиков ПАСЕ для того, чтобы следить за ситуацией по данному вопросу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi