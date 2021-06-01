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Великобритания поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования территорий

Великобритания поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования территорий Великобритания поддерживает Азербайджан в его борьбе с противопехотными минами для обеспечения безопасности своих граждан
Внешняя политика
1 июня 2021 г. 18:04
Великобритания поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования территорий
Джеймс Шарп

Великобритания поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования для обеспечения безопасности своих граждан.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

По словам дипломата, сегодня он встретился с председателем Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафизом Сафихановом.

Посол Великобритании также призвал Азербайджан присоединиться к Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Общественное объединение "Азербайджанская кампания против мин" осуществляет регулярную деятельность по созданию единой Базы данных о пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) на территории Азербайджанской Республики и по изучению и решению этих проблем.

По полученным организацией из официальных структур, от региональных координаторов и других источников данных, в мае этого года зарегистрировано 2 инцидента, в результате которых от мин пострадали 5 человек.

В результате погиб один военнослужащий, два гражданских лица и два военнослужащих получили ранения.

В целом, за минувший период 2021 года 59 граждан Азербайджана пострадали от мин и НРБ.

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