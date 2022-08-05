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В Великобритании арестованы 8 человек за нападение посольство Азербайджана

В Великобритании арестованы 8 человек за нападение посольство Азербайджана В Великобритании арестовали 8 человек, напавших на посольство Азербайджана.
Внешняя политика
5 августа 2022 г. 09:56
В Великобритании арестованы 8 человек за нападение посольство Азербайджана

В Великобритании арестовали 8 человек, напавших на посольство Азербайджана в этой стране.

Об этом передает Report со ссылкой на посольство Великобритании в Азербайджане.

"Великобритания осуждает действия протестующих, которые ворвались в посольство Азербайджана в Лондоне, полное расследование по инциденту продолжается. Полиция благополучно эвакуировала сотрудников посольства из здания, а затем вывела протестующих. 8 человек были арестованы. Великобритания серьезно относится к своим обязательствам гарантировать защиту дипломатических представительств в этой стране, и полиция взаимодействует с посольством Азербайджана для обеспечения надлежащих мер безопасности", - отмечает посольство.

Отметим, что 4 августа 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению радикальной религиозной группы.

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Версия на английском языке British Embassy in Azerbaijan condemns incident in London
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfirliyi Azərbaycanın Londondakı səfirliyinə hücumu pisləyib

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