В Великобритании арестованы 8 человек за нападение посольство Азербайджана

В Великобритании арестовали 8 человек, напавших на посольство Азербайджана.

В Великобритании арестовали 8 человек, напавших на посольство Азербайджана в этой стране.

Об этом передает Report со ссылкой на посольство Великобритании в Азербайджане.

"Великобритания осуждает действия протестующих, которые ворвались в посольство Азербайджана в Лондоне, полное расследование по инциденту продолжается. Полиция благополучно эвакуировала сотрудников посольства из здания, а затем вывела протестующих. 8 человек были арестованы. Великобритания серьезно относится к своим обязательствам гарантировать защиту дипломатических представительств в этой стране, и полиция взаимодействует с посольством Азербайджана для обеспечения надлежащих мер безопасности", - отмечает посольство.

Отметим, что 4 августа 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению радикальной религиозной группы.