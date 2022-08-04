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Радикальная религиозная группа напала на посольство Азербайджана в Лондоне

Радикальная религиозная группа напала на посольство Азербайджана в Лондоне Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию об инциденте с провокацией против посольства в Лондоне.
Внешняя политика
4 августа 2022 г. 22:16
Радикальная религиозная группа напала на посольство Азербайджана в Лондоне

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию о провокационном инциденте против посольства в Лондоне.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, 4 августа 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению радикальной религиозной группы.

Войдя в здание посольства, члены группы, совершив акт вандализма, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны.

Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали.

Факт расследуют местные правоохранительные органы. О результатах расследования будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Согласно Венской конвенции, до сведения властей Великобритании по дипломатическим каналам было доведено предупреждение в связи с безопасностью дипломатов и дипломатических помещений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Londondakı Səfirliyinə radikal dini dəstə hücum edib

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