Радикальная религиозная группа напала на посольство Азербайджана в Лондоне

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию об инциденте с провокацией против посольства в Лондоне.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию о провокационном инциденте против посольства в Лондоне.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, 4 августа 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению радикальной религиозной группы.

Войдя в здание посольства, члены группы, совершив акт вандализма, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны.

Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали.

Факт расследуют местные правоохранительные органы. О результатах расследования будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Согласно Венской конвенции, до сведения властей Великобритании по дипломатическим каналам было доведено предупреждение в связи с безопасностью дипломатов и дипломатических помещений.