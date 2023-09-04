Ведущие раввины Америки и Европы поддержали Азербайджан

Ведущие раввины Америки и Европы откликнулись на призыв бакинского раввина Замира Исаева и выступили против демонизации Азербайджана и использования темы Холокоста недругами нашей страны.

Ведущие раввины Америки и Европы откликнулись на призыв бакинского раввина Замира Исаева и выступили против демонизации Азербайджана и использования темы Холокоста недругами нашей страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на израильские СМИ.

Отмечается, что попытки Армении вызвали возмущение авторитетных раввинов по всему миру. Замир Исаев записал видеообращение, в котором представил документальные свидетельства, что обвинения в адрес Азербайджана в "геноциде армян в Карабахе" являются вымыслом.

Бакинский раввин отметил, что кампанию демонизации Азербайджана "проводят союзники Ирана, действующие под его покровительством". Он также призвал еврейских лидеров "поддержать азербайджанский народ, который... давал убежище евреям, спасавшимся от погромов в начале ХХ века и от ужасов нацизма".

"Против Азербайджана проводится кампания демонизации - такая же, как годами велась против Израиля. За антиизраильской кампанией стоял Иран. Теперь очернением Азербайджана, истинного друга Израиля, занимается Армения, действующая под покровительством режима аятолл. Враги обвиняют Азербайджан в том, что он "морит голодом тысячи армян" - жителей азербайджанского Карабаха, хотя этот регион является неотъемлемой частью Азербайджана, оккупированной армянами 30 лет назад. Они уничтожали и изгоняли оттуда азербайджанское население. Один пример подтверждает, что нет никаких оснований для обвинений в "геноциде" или "голоде": власти Азербайджана специально для поставок продуктов жителям Карабаха провели шоссейную дорогу, которую заблокировали сепаратисты", - говорится в обращении З.Исаева.

Он подчеркнул, что самое большое нахальство заключается в том, что ради очернения Азербайджана армянское руководство позволяет себе злоупотреблять памятью жертв Холокоста: "В интервью AFP премьер Армении Пашинян заявил, что это, якобы, "подготовка к очередному Холокосту". Варданян даже заявил, что "страдания армян больше, чем страдания жертв Холокоста". Какое они имеют право рассуждать о Холокосте, когда в центре столицы Армении стоит монумент в честь нацистского сообщника Гарегина Нжде, а его именем названы многие улицы по всей стране?!", - задается вопросом З.Исаев.

Обращение поддержали глава Союза ортодоксальных раввинов США и Канады (UOR) Арье Ралбаг, главный раввин Франкфурта, вице-президент Конференции европейских раввинов (CER) Авихай Апель, главный раввин Страсбурга и Нижнего Рейна Авраам Вейл, главный раввин кавказских евреев Янив Нафталиев, главный раввин Польши Михаэль Йосеф Шудрих, главный раввин Молдовы Пинхас Зальцман, главный раввин Вены Ярон Энгельмаер, главный раввин Панамы Давид Перец и другие.

Напомним, что ранее в Баку прошла международная конференция, посвященная наследию евреев Кавказа. В мероприятии приняли участие более 60 ученых-исследователей из Азербайджана, Израиля, США, Франции и других стран.