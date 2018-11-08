Васиф Талыбов встретился с послом РФ в Азербайджане Михаилом Бочарниковым

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Верховного Меджлиса Нахчывана, Васиф Талыбов отметил, что Азербайджан и Россия являются дружественными странами и обратил внимание на развитие отношений в разных сферах.

Затронув нынешние отношения между Нахчываном и субъектами России, Талыбов заметил, что двусторонние отношения уверенно развиваются в торгово-экономической сфере, в сферах образования, воздушного транспорта и туризма.

В городе Нахчыван действует русскоязычная школа, ведется обмен опытом между вузами Нахчывана и России, в Нахчыванском госуниверситете и в общеобразовательных школах преподается русский язык.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчывана обратил внимания на перспективные направления развития связей и выразил уверенность, что деятельность посла РФ в Азербайджане будет эффективной для продвижения в дальнейшем этих отношений.

В свою очередь, посол Михаил Бочарников, обратив внимание на двусторонние отношения между Россией и Азербайджаном, подчеркнул важность взаимных визитов. Отметив расширение связей, дипломат в этой связи особо подчеркнул важность своего визита в Нахчыван.