Валерий Колюх: В Украине внимательно следят за реформами в Азербайджане

Азербайджан в период правления Ильхама Алиева остается политически стабильным государством и привлекает европейских партнеров.

Азербайджан в период правления Ильхама Алиева остается политически стабильным государством и привлекает европейских партнеров.

Об этом Report заявил член правящей партии Украины, депутат Верховной Рады Валерий Викторович Колюх.

По его словам, прекрасным образцом выражения национальных интересов Азербайджана стали проекты TANAP и ТАР: "В целом, в период правления Ильхама Алиева Азербайджан превратился в важного энергоэкспортера не только в регионе, но и в Европе. Европа пытается диверсифицировать импорт энергоресуров, и Азербайджан стал значимым элементом реализации этих планов".

Депутат отметил хороший уровень нынешнего политического и экономического сотрудничества Азербайджана и Украины: "Если в 2001 году торговый оборот между двумя странами составлял 53,7 млн долларов США, в 2020 этот показатель уже приблизился к 665,3 млн долларов. То есть примерно за 20 лет торговый оборот вырос больше чем в 12 раз и есть возможность повысить этот показатель".

По словам В.Колюха, в стратегии национальной безопасности Украины Азербайджан обозначен как стратегический партнер: "Только 5 стран из 193 стран-членов ООН имеют такой статус. То, что Азербайджан входит в ряды стратегических партнеров Украины, уже само по себе говорит о многом. По сравнению с предыдущими годами сейчас политические связи между Украиной и Азербайджаном на высоком уровне. Здесь будет уместно напомнить и о встрече Владимира Зеленского с Ильхамом Алиевым в Баку в декабре 2019 года. Следует также отметить активную работу депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой и Рабочей группы по межпарламентским связям Украина-Азербайджан".

В.Колюх отметил, что в Украине внимательно следят за проводимыми в Азербайджане реформами: "Азербайджан проводит кадровые, налоговые, пенсионные реформы, но при этом ему превосходно удается сохранять политическую, экономическую и социальную стабильность. Сразу становится понятно, что Азербайджан реализует свои интересы на основе грамотного планирования с учетом всех возможных рисков. При таком положении вещей реформы не создают угрозы социальной стабильности, наоборот, усиливают ее".