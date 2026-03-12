Валдис Затлерс: Современные мировые кризисы невозможно решить только силой

Современные мировые кризисы все сложнее урегулировать силовыми методами, поскольку военная мощь уже не является единственным фактором, определяющим исход конфликтов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил бывший президент Латвии Валдис Затлерс (2007-2011 гг) в кулуарах XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, создать кризис гораздо легче, чем справиться с ним, и именно в этом заключается одна из главных сложностей современной политики. "Мы должны учиться на собственных ошибках и на ошибках других - это одна из ключевых проблем сегодняшнего дня", - отметил он.

По его мнению, опыт последних десяти лет показал, что многие политические задачи невозможно решить исключительно силой. "Речь идет не только о военной мощи, но и о возможности создания асимметричного баланса. Сегодня мы живем в условиях такого баланса, когда даже небольшие армии и государства могут противостоять более крупным. При этом необходимо учитывать исторические особенности каждой нации", - добавил Затлерс.

Экс-президент также отметил, что за годы проведения форум значительно вырос и стал важной международной площадкой для обсуждения глобальных проблем.

"Я наблюдаю, как с каждым годом растет значение этого форума. В этом году мы собрались здесь как одна семья, готовая обсуждать проблемы и искать решения в условиях, когда это сделать крайне непросто. Это действительно очень ценное событие. Большое спасибо Азербайджану за то, что принял нас всех за гостеприимство", - сказал Затлерс.