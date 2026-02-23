Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Вадефуль: Венгрия должна ориентироваться на Европу и быть за свободу

    Внешняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 14:26
    Германия попытается убедить Венгрию пересмотреть свою позицию относительно блокирования решений, связанных с Украиной.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил журналистам перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

    Он подчеркнул, что верным решением было бы оставаться ориентированным на Европу.

    "Я не считаю правильным, что Венгрия предает свою собственную борьбу за свободу и европейский суверенитет. Поэтому мы еще раз обратимся к венграм с нашими аргументами…, чтобы они пересмотрели свою позицию", - сказал Вадефуль.

    Он подчеркнул, что Германия продолжит курс на обеспечение европейского суверенитета, которого можно достичь лишь единством. "Это показала ситуация вокруг Гренландии, и в вопросе таможенных пошлин с США", - отметил глава МИД Германии.

    По его мнению, Украина защищает не только свою свободу и суверенитет, но и европейские ценности. "Поэтому мы, с одной стороны, должны усилить военную поддержку, а с другой, поддерживать энергетическую инфраструктуру Украины", - заявил он.

