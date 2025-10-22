В Ватикане представлен триптих "Небесные религии"

В Ватикане представлен триптих, созданный азербайджанскими ковроделами в рамках проекта "Небесные религии".

Как сообщает Report, произведение, показанное во время встречи первого вице-президента Мехрибан Алиевой с Папой Римским Львом XIV, посвящено иудаизму, христианству и исламу.

Каждый ковер символизирует отдельную религию и культуру, а вместе они отражают общечеловеческие ценности - мир, милосердие и справедливость.

Проект демонстрирует азербайджанскую культуру и стратегию культурной дипломатии.

Триптих будет экспонироваться в Ватикане и других странах, подчеркивая философскую и культурную ценность азербайджанского ковроделия на международной арене.