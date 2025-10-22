Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В Ватикане представлен триптих "Небесные религии"

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 16:49
    В Ватикане представлен триптих Небесные религии

    В Ватикане представлен триптих, созданный азербайджанскими ковроделами в рамках проекта "Небесные религии".

    Как сообщает Report, произведение, показанное во время встречи первого вице-президента Мехрибан Алиевой с Папой Римским Львом XIV, посвящено иудаизму, христианству и исламу.

    Каждый ковер символизирует отдельную религию и культуру, а вместе они отражают общечеловеческие ценности - мир, милосердие и справедливость.

    Проект демонстрирует азербайджанскую культуру и стратегию культурной дипломатии.

    Триптих будет экспонироваться в Ватикане и других странах, подчеркивая философскую и культурную ценность азербайджанского ковроделия на международной арене.

