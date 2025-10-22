В Ватикане представлен триптих "Небесные религии"
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 16:49
В Ватикане представлен триптих, созданный азербайджанскими ковроделами в рамках проекта "Небесные религии".
Как сообщает Report, произведение, показанное во время встречи первого вице-президента Мехрибан Алиевой с Папой Римским Львом XIV, посвящено иудаизму, христианству и исламу.
Каждый ковер символизирует отдельную религию и культуру, а вместе они отражают общечеловеческие ценности - мир, милосердие и справедливость.
Проект демонстрирует азербайджанскую культуру и стратегию культурной дипломатии.
Триптих будет экспонироваться в Ватикане и других странах, подчеркивая философскую и культурную ценность азербайджанского ковроделия на международной арене.
Последние новости
17:21
Мариам Квривишвили: Средний коридор - платформа для тесного сотрудничества странИнфраструктура
17:17
Международные путешественники посетили арт галерею в ЛачынеКарабах
17:17
Пашинян допустил передачу некоторых храмов на баланс государстваВ регионе
17:16
Фото
"Статую Фархада" установят в Агдаме в следующем годуKультурная политика
17:09
Папикян: Срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактниковВ регионе
17:03
Международные путешественники посетили ЛачынКарабах
17:00
Фото
Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГВнутренняя политика
16:51
Мелони: Италия будет обучать сотрудников для будущей администрации сектора ГазаДругие страны
16:51