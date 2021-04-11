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В украинском журнале опубликована статья посла Азербайджана  

В украинском журнале опубликована статья посла Азербайджана   В авторитетном украинском журнале “Kiev Diplomatic” опубликована статья посла Азербайджана в Украине Эльмиры Ахундовой об успешной внешней политике Азербайджана, хронологии развития нашей диаспоры, победе в 44-дневной Отечественной войне.
Внешняя политика
11 апреля 2021 г. 09:32
В украинском журнале опубликована статья посла Азербайджана  
Эльмира Ахундова

В авторитетном украинском журнале “Kiev Diplomatic” опубликована статья посла Азербайджана в Украине Эльмиры Ахундовой об успешной внешней политике Азербайджана, хронологии развития нашей диаспоры, победе в 44-дневной Отечественной войне.

Как передает Report, в статье доводится до внимания, что ежегодно 31 декабря в Азербайджане и других странах, в которых действует азербайджанская диаспора, отмечается День солидарности азербайджанцев мира. Отмечается, что этот праздник был впервые учрежден 16 декабря 1991 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в период его председательства в Верховном Меджлисе Нахчыванской Автономной Республики.

Посол подчеркнула, что как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, главная идея Дня солидарности азербайджанцев мира заключается в единстве и солидарности всех азербайджанцев с Азербайджанским государством, уважении нашего народа к национальным и духовным ценностям.

В статье подчеркивается, что Гейдар Алиев является создателем азербайджанской диаспоры, архитектором ее структуризации во многих странах. А сегодня Президент Ильхам Алиев продолжает успешную политику по развитию азербайджанской диаспоры.

Эльмира Ахундова подробно рассказала в статье об успешных военных операциях нашей славной Армии под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне и освобождении наших земель от оккупации.

“Итоги 44-дневных боёв, совершенно справедливо названных Азербайджаном Отечественной войной, сегодня известны всему миру. Азербайджан положил конец оккупации, восстановлена территориальная целостность нашей страны. Под руководством своего лидера наша страна вступила в новый период развития. Восстановлены от оккупации наши территории, беженцы скоро вернутся на родные земли. Карабах вновь станет процветающим краем. Я полностью уверена в этом. Ведь историческая земля Карабаха возвратилась к истинному владельцу за счёт крови своих героических сыновей. У азербайджанского народа есть такой лидер, как Ильхам Алиев, способный решить все глобальные проблемы”, - пишет автор.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın “Kiev Diplomatic” jurnalında Azərbaycan səfirinin məqaləsi dərc olunub - FOTO

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