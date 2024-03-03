В Турции заявили о координации шагов с Азербайджаном по вопросу открытия границы с Арменией

Армении следует знать, что нормализация отношений с Турцией и вопрос открытия границ пролегает через нормализацию отношений с Азербайджаном. Потому что решения по таким вопросам Турция принимает совместно с Азербайджаном.
Об этом турецкому бюро
Он отметил, что данный вопрос широко обсуждался в рамках форума.
"Армения еще больше усложняет свое положение, ведясь на провокации Запада, в частности Франции. Одним из важнейших условий открытия границ с Турцией является объективное отношение к Азербайджану. Потому что Анкара совместно с Баку принимает решения по стабильности на Южном Кавказе, а также по вопросу открытия границы", - указал он.