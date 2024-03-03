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В Турции заявили о координации шагов с Азербайджаном по вопросу открытия границы с Арменией

В Турции заявили о координации шагов с Азербайджаном по вопросу открытия границы с Арменией Армении следует знать, что путь к открытию границы с Турцией также лежит через справедливое поведение с Азербайджаном. Потому что по вопросу открытия границы Турция принимает совместные решения с Азербайджаном.
Внешняя политика
3 марта 2024 г. 15:39
В Турции заявили о координации шагов с Азербайджаном по вопросу открытия границы с Арменией

Армении следует знать, что нормализация отношений с Турцией и вопрос открытия границ пролегает через нормализацию отношений с Азербайджаном. Потому что решения по таким вопросам Турция принимает совместно с Азербайджаном.

Об этом турецкому бюро Report сказал член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, профессор Университета Еддитепе Месут Хаккы Чашын в кулуарах III Дипломатического форума в Анталии.

Он отметил, что данный вопрос широко обсуждался в рамках форума.

"Армения еще больше усложняет свое положение, ведясь на провокации Запада, в частности Франции. Одним из важнейших условий открытия границ с Турцией является объективное отношение к Азербайджану. Потому что Анкара совместно с Баку принимает решения по стабильности на Южном Кавказе, а также по вопросу открытия границы", - указал он.

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Версия на английском языке Türkiye says coordinates steps with Azerbaijan on opening border with Armenia
Версия на азербайджанском языке Mesut Hakkı Çaşın: Ermənistanla sərhədin açılması məsələsində Türkiyə Azərbaycanla ortaq qərarlar verir

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