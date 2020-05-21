В Техасе подготовлена декларация в связи с Национальным днем Азербайджана

В энергетическом центре США в штате Техас, 28 мая объявлено "Национальным днем Азербайджана".

Как сообщили местному бюро Report в посольстве Азербайджана в США, в связи с этим госсекретарь штата Рут Хьюз подписал соответствующую декларацию, в котором передал свои наилучшие пожелания нашей независимой стране.

В декларации отмечается, что ежегодно миллионы азербайджанцев по всему миру, в том числе в США и штате Техас, отмечают 28 мая, как Национальный день Азербайджана. Они вспоминают вклад своих предков в распространение демократии в близлежащих регионах, а также отмечают значительные успехи, достигнутые Азербайджаном как свободным и независимым государством.

В завершении декларации Рут Хьюз призвал жителей города отметить этот праздник и успехи Азербайджана.

Вусала Аббасова