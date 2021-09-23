В Тегеране состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана

В Нью-Йорке состоялась встреча между министрами иностранных дел Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Хосейном Амир-Абдоллахияном.

В Нью-Йорке состоялась встреча между министрами иностранных дел Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Хосейном Амир-Абдоллахияном.

Как передает Report, информацию распространило агентство "Тасним".

Было отмечено, что на встрече, проведенной в рамках сессии Генассамблеи ООН, было достигнуто соглашение о проведении в Тегеране встречи министров иностранных дел Ирана, Азербайджана и Турции.

Напомним, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.