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    В Тбилиси проходит встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии - ФОТО

    Эльмар Мамедъяров, Мевлют Чавушоглу и Михаил Джанелидзе обсудят перспективы развития сотрудничества трех стран

    Тбилиси. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Тбилиси началась  пятая встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии. Как сообщает Report, в ходе встречи министры иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, Турции - Мевлют Чавушоглу и Грузии - Михаил Джанелидзе обсудят  перспективы развития сотрудничества в трехстороннем формате в сфере экономики, транспорта, а также ситуацию в регионе.

    По итогам встречи будет подписана Тбилисская декларация.

    Министры также осмотрят грузинский участок железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. На этом участке работы практически завершены и его тестирование было успешно осуществлено в 2015 году.

    Первая трехсторонняя встреча глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции состоялась 8 июня 2012 года. Трехстороннюю встречу министров иностранных дел трех стран Грузия принимает второй раз.

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