В Тбилиси проходит встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии - ФОТО

Тбилиси. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Тбилиси началась пятая встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии. Как сообщает Report, в ходе встречи министры иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, Турции - Мевлют Чавушоглу и Грузии - Михаил Джанелидзе обсудят перспективы развития сотрудничества в трехстороннем формате в сфере экономики, транспорта, а также ситуацию в регионе.

По итогам встречи будет подписана Тбилисская декларация.

Министры также осмотрят грузинский участок железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. На этом участке работы практически завершены и его тестирование было успешно осуществлено в 2015 году.

Первая трехсторонняя встреча глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции состоялась 8 июня 2012 года. Трехстороннюю встречу министров иностранных дел трех стран Грузия принимает второй раз.