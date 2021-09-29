В странах Латинской Америки почтили память шехидов Отечественной войны

В посольствах Азербайджана в Мексике, Перу и Колумбии состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти и годовщине начала Отечественной войны.

В посольствах Азербайджана в Мексике, Перу и Колумбии состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти и годовщине начала Отечественной войны.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, в них приняли участие сотрудники посольства, представители азербайджанской диаспоры и другие лица.

Мероприятие началось с минуты молчания.

Выступившие на церемонии отметили, что этот день является знаменательным, так как год назад в результате контрнаступательных операций, проводимых Вооруженными силами Азербайджана под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, была восстановлена территориальная целостность нашей страны и Отечественная война завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.

Перед административными зданиями наших дипломатических представительств установлены стенды памяти павшим героям.

В течение дня вместе с участниками церемонии жители городов посетили ее, возложили цветы и венки. Посетителям были розданы буклеты по случаю Дня памяти.