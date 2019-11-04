В Стокгольме состоится встреча глав МИД стран "Восточного партнерства"

В столице Швеции - Стокгольме состоится встреча министров иностранных дел стран-членов программы Евросоюза "Восточное партнерство".

Как передает грузинское бюро Report, информацию об этом распространил МИД Грузии.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отправился в Стокгольм для участия во встрече.

Мероприятие будет организовано шведской стороной по случаю 10-летия программы "Восточного партнерства". Во встрече наряду с главами МИД стран-участников программы также примут участие министр иностранных дел Швеции Анна Линд, гендиректор по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Кристиан Даниельсон и замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

В рамках визита в Швецию Д.Залкалиани проведет ряд двусторонних встреч.