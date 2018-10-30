В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Ирана - ВИДЕО

© Report

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Стамбуле состоялась VI трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Ирана Мевлюта Чавушоглу, Эльмара Мамедъярова и Мухаммеда Джавада Зарифа.

Как сообщает турецкое бюро Report, на встрече стороны отметили важность расширения экономического и торгового сотрудничества между тремя странами.

В то же время министры отметили значимость роста транзитного потенциала трех стран, имеющих выгодные позиции с географической точки зрения, сотрудничества для развития транспортной инфраструктуры.

По окончании встречи состоялась пресс-конференция.

Вусаля Аббасова