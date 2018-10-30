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    В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Ирана - ВИДЕО

    © Report

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Стамбуле состоялась VI трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Ирана Мевлюта Чавушоглу, Эльмара Мамедъярова и Мухаммеда Джавада Зарифа.

    Как сообщает турецкое бюро Report, на встрече стороны отметили важность расширения экономического и торгового сотрудничества между тремя странами.

    В то же время министры отметили значимость роста транзитного потенциала трех стран, имеющих выгодные позиции с географической точки зрения, сотрудничества для развития транспортной инфраструктуры.

    По окончании встречи состоялась пресс-конференция.

    Вусаля Аббасова

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