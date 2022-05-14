В Стамбуле началось 4-е заседание министров и высокопоставленных лиц ОТГ

14 мая в Стамбуле начало работу 4-е заседание министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств (ОТГ).

14 мая в Стамбуле начало работу 4-е заседание министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает турецкое бюро Report, на мероприятии, организованном Управлением коммуникаций Администрации президента Турции, Азербайджан представляет делегация во главе с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Заседание началось со встреч делегаций и была закрытой для СМИ.

Затем состоялась официальная часть мероприятия.

В программе наряду с официальными делегациями принимают участие руководители медиа и коммуникационных структур тюркского мира, эксперты, феномены социальной медиа, ученые, студенты факультетов коммуникаций различных вузов стран-участниц.