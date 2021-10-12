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В Стамбуле начал работу международный симпозиум "Карабах вчера, сегодня, завтра"

В Стамбуле начал работу международный симпозиум "Карабах вчера, сегодня, завтра" 12 октября в Стамбуле начал работу международный симпозиум "Карабах вчера, сегодня, завтра".
Внешняя политика
12 октября 2021 г. 17:30
В Стамбуле начал работу международный симпозиум Карабах вчера, сегодня, завтра
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12 октября в Стамбуле начал работу международный симпозиум "Карабах вчера, сегодня, завтра".

Как передает турецкое бюро Report, мероприятие организовано Университетом Мармара (Турция) при содействии Исследовательского института Турции, Министерства культуры и туризма этой страны, муниципалитета района Ускудар и др.

Выступившие на церемонии открытия симпозиума отметили, что длившийся долгие годы конфликт был разрешен в результате II Карабахской войны Азербайджана, вошедшей в историю как Отечественная война.

Было отмечено, что эта 44-дневная война не только освободила азербайджанские земли от армянской оккупации, но и стала для всего мира прекрасной демонстрацией единства между народом и правительства.

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Версия на английском языке Фото "Karabakh yesterday, today and tomorrow" int'l symposium kicks off in Istanbul
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda "Qarabağın dünəni, bu günü, sabahı" beynəlxalq simpoziumu işə başlayıb

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