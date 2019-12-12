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В Стамбуле и Измире почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

​В Стамбуле и Измире состоялась церемония почтения памяти Г.Алиева
© Report

В Стамбуле (Турция) состоялась церемония почтения памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает турецкое бюро Report, в церемонии приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев, председатель муниципалитета района Сарыер Шукрю Гендж, председатель турецкого Фонда стратегических и социальных исследований группы Мармара, профессор Аккан Сувер, депутаты обеих стран, политики, руководители международных организаций, наши соотечественники и обучающиеся в Турции студенты.

Участники посетили памятник общенациональному лидеру в парке Гейдара Алиева, расположенном в районе Сарыер в Стамбуле, и возложили цветы к монументу. Затем были возложены цветы к бюсту основателя турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка и почтена его память. В память об общенациональном лидере от имени действующих в Турции госструктур Азербайджана и Турции, SOCAR Turkey, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и других предприятий и организаций в парк Гейдара Алиева были привезены венки.

Память общенационального лидера Азербайджана почтили и в Измире в парке Гейдара Алиева в районе Каршияка. К бюсту Г.Алиева были возложены цветы. В мероприятии приняли участие политические деятели, депутаты, представители диаспоры и общественности обеих стран.

Вусала Аббасова

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