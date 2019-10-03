Президент Азербайджана участвует на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"

3 октября в городе Сочи Российской Федерации проходит пленарная сессия XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как сообщает Report, на сессии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
3 октября в городе Сочи Российской Федерации проходит пленарная сессия XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как сообщает Report, на сессии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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