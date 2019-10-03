Президент Азербайджана участвует на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"

В Сочи проходит пленарная сессия

3 октября, 2019 20:58

https://report.az/storage/news/f5c07de42ae4ea8be97edfb699b51bbf/139539ce-bc5d-4718-875a-7f4567d0fe9e_292.jpg 3 октября в городе Сочи Российской Федерации проходит пленарная сессия XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Как сообщает Report, на сессии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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