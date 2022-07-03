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В Шуше состоялось открытие внеочередного заседания мозговых центров ОТГ

В Шуше состоялось открытие внеочередного заседания мозговых центров ОТГ В городе Шуша состоялось открытие внеочередного заседания мозговых центров тюркских стран.
Внешняя политика
3 июля 2022 г. 14:58
В Шуше состоялось открытие внеочередного заседания мозговых центров ОТГ

В городе Шуша состоялось открытие внеочередного заседания мозговых центров тюркских стран.

Как передает Report, в мероприятии принимают участие председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, заместитель генерального секретаря Организации Тюркских Государств (ОТГ) Гисмят Гёзялов, эксперты и аналитики из стран-членов ОТГ.

Ф.Шафиев заявил на открытии, что на повестке дня вопросы укрепления сотрудничества между тюркскими странами.

По его словам, в последнее время в тюркском мире происходят важные события, в числе которых визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан, создание платформы Азербайджан-Казахстан-Турция и другие.

Гисмят Гёзалов в свою очередь подчеркнул, что отрадно проводить такое мероприятие в Шуше.

"Во время Отечественной войны, ОТГ поддерживала Азербайджан, осуждая армянский вандализм", - сказал Г.Гёзялов.

Он добавил, что в XXI веке, в период когда в мире наблюдаются войны и конфликты, ОТГ старается выполнить свою миссию, которая заключается в призыве к миру и к обеспечению безопасности.

"Победа Азербайджанской армии во Второй Карабахской войне и поддержка тюркских стран Азербайджана показывает силу ОТГ. Также стоит отметить, что Шушинская декларация, не только вывела на новый уровень отношения между Азербайджаном и Турцией, но стало символом братства и воли двух тюрских стран", - подытожил Г.Гёзялов.

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Версия на английском языке ФотоShusha hosts conference of think tanks of Turkic-speaking countries
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada türkdilli dövlətlərin beyin mərkəzlərinin konfransı keçirilir

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