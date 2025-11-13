В Северном Кипре обучается 50 тыс. студентов из тюркских государств

Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 19:46
    В Турецкой Республике Северного Кипра обучается 50 тыс. студентов из тюркских государств.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства ТРСК в Азербайджане Уфук Турганер на официальном приеме по случаю 42-й годовщины независимости страны в Баку.

    В ходе своего выступления на мероприятии она выразила соболезнования в связи с гибелью турецких военных при крушении самолета ВВС Турции на территории Грузии.

    Также Турганер еще раз поздравила Азербайджан с пятой годовщиной Победы в 44-дневной Отечественной войне.

    "В нашей стране, обладающей хорошо развитой системой образования, сегодня обучаются 50 тысяч студентов из тюркских стран. Торговые отношения с Азербайджаном также показывают хорошую динамику. Прогресс в наших двусторонних связях является лучшим примером взаимной поддержки", - сказала она.

    Турганер также подчеркнула, что статус наблюдателя Северного Кипра в Организации тюркских государств, налагает на страну большую ответственность.

