В Северном Кипре обучается 50 тыс. студентов из тюркских государств

В Турецкой Республике Северного Кипра обучается 50 тыс. студентов из тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства ТРСК в Азербайджане Уфук Турганер на официальном приеме по случаю 42-й годовщины независимости страны в Баку.

В ходе своего выступления на мероприятии она выразила соболезнования в связи с гибелью турецких военных при крушении самолета ВВС Турции на территории Грузии.

Также Турганер еще раз поздравила Азербайджан с пятой годовщиной Победы в 44-дневной Отечественной войне.

"В нашей стране, обладающей хорошо развитой системой образования, сегодня обучаются 50 тысяч студентов из тюркских стран. Торговые отношения с Азербайджаном также показывают хорошую динамику. Прогресс в наших двусторонних связях является лучшим примером взаимной поддержки", - сказала она.

Турганер также подчеркнула, что статус наблюдателя Северного Кипра в Организации тюркских государств, налагает на страну большую ответственность.