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    В сентябре Баку посетят содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану

    Об этом на своей странице в Twitter написал Стефан Шеннак

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В сентябре Баку посетят содокладчики  Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннак и Сезар Флорин Преда.

    Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал содокладчик по Азербайджану Мониторингового комитета ПАСЕ Стефан Шеннак.

    Напомним, что содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ подготавливают очередной отчет по Азербайджану.

    По словам С.Шеннака, первоначальная версия отчета будет представлена и вынесена на обсуждение в октябре этого года на сессии ПАСЕ в Страсбурге. 

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