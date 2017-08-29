В сентябре Баку посетят содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В сентябре Баку посетят содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннак и Сезар Флорин Преда.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал содокладчик по Азербайджану Мониторингового комитета ПАСЕ Стефан Шеннак.

Напомним, что содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ подготавливают очередной отчет по Азербайджану.

По словам С.Шеннака, первоначальная версия отчета будет представлена и вынесена на обсуждение в октябре этого года на сессии ПАСЕ в Страсбурге.