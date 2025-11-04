Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Санкт-Петербурге отметили пятую годовщину Дня Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 20:36
    В Генеральном консульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге состоялось мероприятие по случаю пятой годовщины победы нашей страны в 44-дневной Отечественной войне.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство нашей страны в России, участники почтили минутой молчания светлую память шехидов, героически павших в войне.

    Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев и исполняющий обязанности генерального консула Анар Юсифзаде подчеркнули особое значение 8 ноября - Дня Победы в истории азербайджанской государственности.

    Гостям рассказали о масштабных строительных, восстановительных и реинтеграционных проектах, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре после освобождения этих территорий от оккупации.

    В рамках мероприятия также была представлена фотовыставка, посвященная Дню Победы, и показан документальный фильм.

    Азербайджан посольство Генеральное консульство Россия Рахман Мустафаев Путь к Победе
    Фото
    В Санкт-Петербурге отметили пятую годовщину Дня Победы Азербайджана

